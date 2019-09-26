«اقتصادية الشارقة» تناقش إضافة خدمات نوعية للحمرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

عقدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة اجتماعاً تنسيقياً مع مجلس بلدية منطقة الحمرية، وذلك لمناقشة إضافة عدد من الخدمات النوعية والتنموية لخدمة منطقة الحمرية بالشارقة، انطلاقاً من الهدف المشترك لتنمية اقتصاد الإمارة. ويعتبر هذا الاجتماع أحد الاجتماعات الدورية التي تعقد بين الدائرة والدوائر الحكومية الأخرى لتداول الآراء، ومناقشة العديد من المهام الخدمية وآليات التنسيق الأمثل بين اقتصادية الشارقة والجهات المختصة بشأن احتياجات مواطني الإمارة في مختلف المدن والمناطق ومتابعة احتياجاتهم أولاً بأول.

تم خلال الاجتماع استعراض البيانات والإحصائيات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية القائمة في منطقة الحمرية ومناقشة المتطلبات التنموية التي يرغب فيها مواطنو منطقة الحمرية والتي تدخل في صميم احتياجاتهم وضمن اختصاصات الدائرة، وذلك لتلبية احتياجات قطاع الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي بشكل عام.

وبحث الجانبان الإجراءات المتبعة في تسجيل التراخيص، كما تعرف الوفد إلى هيكلة البيانات في الدائرة التي تمت في الأعوام الماضية، واستراتيجية العمل المتبعة، إضافة إلى أحدث التقنيات والحلول المستخدمة في الدائرة.

وقال سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: إن هذه الاجتماعات تسعى إلى وضع تصور متكامل لتحقيق التنمية الاقتصادية في جميع مناطق الإمارة بهدف تلبية احتياجات قطاعات الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي في الشارقة.

وأكد على أن الدائرة تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق أعلى مستويات التنافسية للإمارة، وهو ما يؤثر وبشكل إيجابي في الناتج المحلي للإمارة، وأن بيئة ممارسة الأعمال في الشارقة هي من الأفضل على مستوى المنطقة وذلك بفضل الإجراءات المبسطة التي تتبناها دائرة التنمية الاقتصادية وكافة الجهات الحكومية الأخرى. وأكد الطرفان على آلية للتعاون في تصنيف البيانات، وبما يتماشى مع معايير الخدمة الحكومية التي تتطلع لها الحكومة الاتحادية والمحلية. واستعرض طالب راشد المسافري عضو المجلس البلدي لمنطقة الحمرية عدداً من المشاريع المطلوب إقامتها بالحمرية، والتي تثري البنية الاستثمارية بمنطقة الحمرية، وتنعكس إيجاباً على تلبية الخدمات النوعية لأهالي منطقة الحمرية من خلال فتح الآفاق الاستثمارية في ما يخص المهن الخدمية والتجارية المنوعة.

ونقل أحمد سعيد المهيري عضو المجلس البلدي لمنطقة الحمرية تحيات رئيس المجلس البلدي لمنطقة الحمرية حميد سيف خليفة بن سمحة الشامسي، مشيداً بجهود دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة برئاسة سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.