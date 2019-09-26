10.8 مليون سائح ونزيل في فنادق أبوظبي ودبي خلال 6 أشهر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نما عدد السياح الدوليين في أبوظبي ودبي بنسبة 3.4% خلال النصف الأول من العام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018، وذلك وفقاً للأرقام الصادرة عن دوائر السياحة في الإمارتين التي تظهر ارتفاع عدد السياح ونزلاء الفنادق إلى 10.86 مليون سائح مع نهاية شهر يونيو الماضي.

وتوصف إمارتا دبي وأبوظبي بكونهما الوجهتين السياحيتين الرئيسيتين في الإمارات، وفيما تنشر دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي بيانات عن الضيوف الأجانب، بغض النظر عما إذا كانوا يقيمون في فنادق دبي أم غيرها من الأماكن، تنشر دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بيانات عن الضيوف الأجانب تغطي من خلالها فقط السياح الذين يقيمون في فنادق الإمارة.

وتفصيلاً فقد سجل إجمالي عدد السياح الأجانب الوافدين إلى إمارة دبي خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2019 ارتفاعاً 2.3% (ارتفع بحوالي 260.000) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، وتشير تقديرات البيانات التي نشرتها دائرة السياحة إلى أن حوالي 53.7% (4.5 مليون) من السياح الوافدين إلى دبي منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو 2019 أقاموا في فنادق الإمارة. وسجلت أرقام تعداد نزلاء الفنادق الأجانب زيادة بنسبة 7.9% (ارتفعت بحوالي 330.000) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

وعلى نحو مماثل، سجل ضيوف الفنادق الأجانب في إمارة أبوظبي خلال الفترة من يناير إلى مايو 2019 ارتفاعاً 4.5% (حوالي 84.000) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

وتشير البيانات المتعلقة بإمارة دبي إلى أن عدد نزلاء الفنادق الأجانب زاد بمعدل أسرع خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2019 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018 بيد أن الإيرادات لكل غرفة متاحة انخفضت مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، ما يعكس استمرار الخصومات التي تقدمها فنادق دبي وهي الاستراتيجية التي زادت من ليالي إشغال الغرف بمعدل أسرع خلال الفترة بنسبة 4.9% مقارنة بمعدل النمو خلال الفترة ذاتها من عام 2018.

وفي أبوظبي زاد عدد نزلاء الفنادق الأجانب، بوتيرة جيدة، خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018. وقد اقترنت الزيادة في عدد ليالي إشغال الغرف بسعر يومي أعلى في المتوسط خلال فترة الرصد، ما أدى إلى ارتفاع كبير في الإيرادات لكل غرفة متاحة وارتفاع إجمالي إيرادات الفنادق في أبوظبي.

(وام)