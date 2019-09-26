17 % حصة «نيسان» بسوق السيارات في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر



بلغت الحصة السوقية لشركة «نيسان» الشرق الأوسط، في أسواق الإمارات نحو 16.9%، فيما تطمح الشركة لزيادتها إلى 20% بحلول 2022. بحسب تيري صباغ، المدير التنفيذي للشركة.

وتوقع صباغ زيادة في مبيعات الشركة بالتزامن مع قرب انطلاق معرض «إكسبو دبي 2020» في ظل العلاقات القوية التي ترتبط بها الشركة مع العديد من الجهات الحكومية في الدولة، موضحاً أن «نيسان» تعد شريكاً رئيسيا لإكسبو دبي.

وأوضح صباغ أن سوق السيارات في الإمارات يشهد تحسناً جزئياً، إذ نجحت الشركة في تحقيق نمو جيد في مبيعاتها منذ مطلع العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من 2018، موضحاً أن الشركة وضعت خطة على المدى المتوسط تركز من خلالها على تقديم سيارات جديدة وخدمات متنوعة تلبي احتياجات عملائها.

ولفت صباغ إلى أن تأثيرات ضريبة القيمة المضافة، التي جري تطبيقها في الإمارات بواقع 5% اعتباراً من مطلع العام الماضي، تلاشت خلال فترة وجيزة مع استيعاب السوق لفوائدها.

وذكر المدير التنفيذي لشركة «نيسان» الشرق الأوسط، أن الطراز الجديد من «باترول» خضع لتحديثات توفر أعلى مستويات الراحة والأمان.

ولفت صباغ إلى أن سيارات «باترول» تستحوذ على 45.2% من حصة سوق السيارات من الفئة نفسها في سوق الإمارات، مشيراً إلى أن حصة السيارة من سوق دول مجلس التعاون الخليجي تصل إلى 27%، ومحافظاً على مكانته كمساهم كبير في مبيعات «نيسان باترول» العالمية.

وأكد أن سيارة «نيسان باترول» الجديدة تستفيد أيضاً من مجموعة واسعة من تقنيات السلامة والأمان المتطورة، إضافة إلى تقنيات للتنقل الذكي المتوفرة فيها، حيث تتضمن نظام الفرملة الطارئة المزوّد باستشعار المشاة ونظام التحذير الذكي قبل الاصطدام الأمامي.

من جانبه قال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات: «تعرب العربية للسيارات عن سعادتها بمناسبة إطلاق النسخة الجديدة بالكامل من سيارات «نيسان باترول» التي تظهر بحلّة عصرية، لاسيما وأن هذا الطراز يأتي بعد ست سنوات من إطلاق آخر نسخة له في العام 2014. وإننا على يقين تام من أن الطراز الجديد سيساعدنا على ترسيخ مكانتنا بين كبار الوكلاء والموزعين في المنطقة، والعالم، وسيلعب دوراً مهماً في زيادة حصة مبيعاتنا على مستوى منطقتنا في دبي، والشارقة، والإمارات، التي تصل إلى 20.3% في السوق المحلي، ومواصلة تحقيق النمو من عام لآخر».

وأضاف عيّاط: «يمكننا القول بفخر إن «العربية للسيارات» ساعدت في توطيد سمعة «نيسان باترول» طوال مسيرتها الممتدة أكثر من خمسين عاماً، من خلال تعزيز علاقاتها مع العملاء، والحرص على تقديم خدمات لا تضاهى لهم، ما ساعدها في الاستحواذ على حصة عالية في فئتها من سيارات متعددة الاستخدامات ال«SUV» بالحجم الكامل، لتتمكن من حجز مكانة رائدة لها في السوق. وفي ضوء مواصفاتها المبتكرة التي تكشف عن كمّ هائل من التحسينات التي أدخلتها «نيسان» على التصميم الخارجي الرائع والمقصورة الداخلية.