«الإمارات الإسلامي»: تحويل ديناميكي للعملات لمتعاملي Visa

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بات «الإمارات الإسلامي» أول مصرف إسلامي في الإمارات يقدم لزوار الدولة خيار إجراء التحويل الديناميكي للعملات على سحوباتهم النقدية؛ باستخدام بطاقة «Visa» في أي من أجهزة الصراف الآلي التابعة له في أنحاء الدولة.

وبذلك، أصبح بمقدور حاملي بطاقات Visa الصادرة خارج دولة الإمارات رؤية المبلغ الناتج عن التحويل والرسوم المترتبة عليه بدقة وبعملة بلادهم قبل إجراء أي سحب نقدي. وتأتي الخدمة مدعومة بحل التحويل الديناميكي للعملات الذي توفره «بلانيت»، ويغطي أكثر من 130 عملة أجنبية، وستقوم «نتورك إنترناشيونال» بإدخاله على شبكة أجهزة الصراف الآلي التابعة للإمارات الإسلامي في أرجاء الدولة.

وقال وسيم سيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «يسعدنا تقديم خيار التحويل الديناميكي للعملات عبر شبكتنا الواسعة من أجهزة الصراف الآلي؛ لتمكين زوار دولة الإمارات العربية المتحدة من إجراء السحوبات النقدية بسهولة أكبر. وباعتباره المصرف الإسلامي الرائد في الدولة، يعمل «الإمارات الإسلامي» في إطار التزامه الراسخ بتمكين جميع سكان الدولة وزوارها من الوصول إلى الخدمات المصرفية المتميزة بمزيد من السهولة والراحة والسلاسة».

من جهته، قال سامر سليمان، مدير عام شركة «نتورك إنترناشيونال» في الشرق الأوسط: «باعتبارنا المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، يسعدنا تمكين عملائنا من إجراء عمليات التحويل بسلاسة وشفافية لأكثر من 130 عملة. وانطلاقاً من التزامنا بتوفير القيمة المتميزة لعملائنا، نتطلع قدماً إلى آفاق التعاون المستقبلية؛ دعماً لالتزامنا بالارتقاء بمستويات منظومات العمليات المصرفية والمدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة».