شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للأدوية يكشف عن زيادة كبيرة فى أرباح الشركات التابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد حجازى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، أن الشركات التابعة حققت نتائج إيجابية للغاية وتطورت بشكل كبير، فيما يتعلق بالإيرادات والأرباح خلال العام المالى الماضى.

أضاف حجازى لـ" الخليج 365" أن الشركات تحرص على الاستغلال الأمثل للأصول ، مع تعظيم الايرادات والأرباح ، من خلال الإنتاج، بما ينعكس بصورة إيجابية على كافة أعمال الشركات وفق توجيهات وزير قطاع الأعمال العام .

وحول ملف زيادة الصادرات، أوضح إنه من أهم الملفات التى تحظى باهتمام كبير، وبالفعل سيشهد ملف الصادرات زيادة الفترة المقبلة، من خلال إبرام تعاقدات جديدة فى العديد من الدول العربية والإفريقية .

على سبيل المثال أوضح "حجازى" أن شركة القاهرة تحسنت ايراداتها حيث بلغت 862.9 مليون جنيه العام المالى 2017-2018، مقارنة بـ690 مليون جنيه العام المالى السابق عليه، وشهدت تحسنا سيتم الكشف عنه خلال الجمعية العامة لمناقشة ميزانية العام المالى 2018-2019 ، كاشفا أن أرباح الشركة بلغت 108.4 مليون جنيه مقارنة ب97.9 مليون جنيه.

Advertisements

وحول شركة الاسكندرية للأدوية أشار أحمد حجازى أن الايرادات بلغت 708.7 مليون جنيه خلال العام المالى 2017-2018 ،مقابل ايرادات بلغت 516.9 مليون جنيه.

كما بلغت أرباح الشركة 118.2 مليون جنيه مقابل 91.2 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بالشركة العربية للأدوية أشار إنه بلغت الإيرادات 382.9 مليون جنيه ،مقابل 329 مليون جنيه ، كما بلغت الأرباح 39.4 مليون جنيه، مقابل 35.1 مليون جنيه ، مؤكدا أن العام المالى الماضى تحسنت مؤشرات تلك الشركات على الأخص بشكل ملموس.