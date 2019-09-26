شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: زيادة "غير متوقعة" فى مخزونات النفط الأميركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام فى الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضى مع خفض مصافى التكرير الإنتاج، بينما صعدت مخزونات البنزين وهبطت مخزونات نواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات الخام 2.4 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى 20 سبتمبر، فى حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 249 ألف برميل.

وزادت مخزونات الخام فى مركز التسليم فى كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 2.3 مليون برميل. وتراجع استهلاك مصافى التكرير من النفط الخام بواقع 194 ألف برميل يوميا مع هبوط معدلات التشغيل 1.4 نقطة مئوية.

وأشارت إدارة معلومات الطاقة إلى أن مخزونات البنزين ارتفعت 519 ألف برميل، بينما كان محللون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا زيادة قدرها 296 ألف برميل.

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وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التى تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3 ملايين برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 733 ألف برميل.. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن صافى واردات الولايات المتحدة من النفط الخام هبط بواقع 480 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضى إلى 3.4 مليون برميل يوميا.