شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للأدوية: عقد الجمعيات العمومية لـ 11 شركة تابعة فى 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق فعاليات الجمعيات العمومية للشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية يوم السبت المقبل ،ولمدة 4 أيام متتالية لمناقشة ميزانية الشركات للعام المالى 2018-2019 بعد مراجعتها من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.

يترأس الجمعيات العمومية العادية ، الدكتور أحمد حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ،بحضور أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الشركات التابعة ،وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

وبحسب جدول الجمعيات فإنة ستعقد جمعيات ال 11 شركة اعتبارا من يوم السبت 28 سبتمبر الجارى ،ستعقد جمعيات شركات القاهرة ، والعربية ،والاسكندرية.

Advertisements

وستعقد يوم الأحد 29 سبتمبر جمعيات شركات العبوات الدوائية ،والجمهورية ، والنصر للكيماويات.

كما ستعقد يوم الاثنين 30 سبتمبر جمعيات شركتى النيل وممفيس ، على أن تعقد يوم 1 أكتوبر ،جمعيات شركات ،مصر للمستحضرات الطبية ،وتنمية الصناعات الكيماوية " سيد " والمصرية لتجارة الأدوية.

مما يذكر أن القابضة للأدوية نجحت فى تلافى خسائر الشركات ،وتحولت إلى الربحية.