شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات توقع مذكرات تفاهم مع "إيه آى فيجين" لتعزيز التعاون فى الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد وفد رفيع المستوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة "إيه آى فيجين" (aiVision) الفرنسية؛ بحضور السفير إيهاب بدوى سفير مصر فى فرنسا؛ حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز أطر التعاون بين الجانبين فى تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى مجال الكشف عن أمراض العيون، وبناء القدرات وتنمية المهارات.

وتعد شركة إيه آى فيجين (aiVision) من الشركات الرائدة فى مجال تقديم حلول الذكاء الاصطناعي، وهى متخصصة فى المجال الطبى خاصة فى تشخيص أمراض العيون، وتعمل على توفير حلول مطورة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى للقضاء على أسباب العمى التى يمكن تجنبها والمرتبطة بشبكية العين.

وقع مذكرة التفاهم؛ المهندسة جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي، و أرنو لومبير رئيس شركة إيه آى فيجين.

وتبلغ مدة العمل بمذكرة التفاهم عامين، وتنص على أن تقدم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدعم لشركة "إيه آى فيجين" لإنشاء آليات تعاون منتظمة مع الجهات الحكومية فى مصر وفى بلدان أخرى بالشرق الأوسط وأفريقيا، فضلًا عن مساعدتها فى دخول منتجاتها وحلولها إلى هذه الأسواق، كما اتفق الجانبان على التعاون فى دعم برامج تبادل المعلمين على المستوى الجامعى بين مصر وفرنسا فى مجال الذكاء الاصطناعي، والتعاون من خلال مشروع بحثى وتنموى مشترك من أجل بحث وتطوير تكنولوجيات، بما فى ذلك ولا يقتصر على، الكشف المبكر عن اعتلال شبكية العين السكرى لدى مرضى السكري، وتطوير منظومة لتحليل الرؤية تعتمد على الذكاء الاصطناعى وتتسم بالتنافسية يمكن تركيبها بالمستشفيات والعيادات للإسهام فى الكشف المبكر عن اعتلال شبكية العين السكرى وتشخيصه.

كما تتضمن المذكرة بحث التعاون فى مجالات جديدة فيما يتعلق بأنظمة تشخيص أمراض العيون الأخرى بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، وأن تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتعيين فريق من المهندسين المصريين سيضطلع بالجولة الأولى من تطوير منظومة الكشف المبكر عن اعتلال شبكية العين السكرى فى فرنسا لمدة 3 إلى 6 أشهر من خلال التدريب والتطبيق العملي.

وفيما يتعلق بمجال بناء القدرات وتنمية المهارات؛ ستتولى شركة إيه آى فيجين التدريب والعمل مع الفريق المصرى على الحلول التى تقدمها وكذلك على تقديم المزيد من برامج التدريب على تكنولوجيا الكشف عن أمراض العيون.

Advertisements

كما شهد الوفد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وشركة "أكسا مصر" لتعزيز الابتكار وتحفيز ريادة الأعمال فى مجال تكنولوجيا التأمين من خلال التعاون فى تصميم وإدارة برنامج تسريع أعمال الشركات الناشئة فى مجال تكنولوجيا التأمين لتحفيز الشركات الناشئة على ابتكار حلول تكنولوجية فى مجالات التأمين باستخدام التكنولوجيات الحديثة مثل انترنت الاشياء والبلوك تشين والذكاء الاصطناعي.

وبموجب هذه المذكرة اتفق الجانبان على التعاون فى تصميم برنامج تسريع أعمال الشركات الناشئة فى مجال تكنولوجيا التأمين، وتتولى ايتيدا مهام إدارة تنفيذ البرنامج والتعامل مع جميع الخدمات اللوجستية، وتعزيز البرنامج من خلال مركز الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال، واتاحة برامج تسريع الأعمال والاحتضان بالمركز للفائزين فى البرنامج؛ بينما تتعاون شركة "أكسا مصر" من خلال اتاحة خبراتها فى مجال الوصول إلى الأسوق الخاصة بمجال التأمين، وتقديم المشورة للفائزين فى البرنامج وزيادة فرص الحصول على التمويل اللازم لمشروعاتهم الفائزة من خلال شركة أكسا فينتشر بارتنرزAXA Venture Partners، وعلى فرص الاحتضان والاستضافة بحاضنة الشركة.

وقع مذكرة التفاهم المهندسة هالة الجوهرى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، و خالد الشعرانى الرئيس التنفيذى لشركة أكسا مصر، وبحضور بينيت كلافيران عضو لجنة إدارة مجموعة أكسا والرئيس التنفيذى لشركة أكسا الدولية والأسواق الجديدة، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة "أكسا".

الجدير بالذكر أن شركة أكسا AXA هى شركة رائدة على مستوى العالم فى مجال الابتكار فى مجال التأمين وإدارة الأصول التى تمكّن العملاء من خلال خدمات التأمين المتعددة، وتعمل الشركة فى السوق المصرى منذ عام 2015، وتقدم مجموعة كاملة من المنتجات المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحلية.

كما التقى وفد وزارة الاتصالات، ستيفان ريتشارد الرئيس التنفيذى لشركة اورانج العالمية؛ بحضور السفير إيهاب بدوى سفير مصر فى فرنسا، والمهندس حسام الجمل مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات َ و اليون ندياى الرئيس التنفيذى لشركة اورانج فى الشرق الاوسط وافريقيا، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذى لشركة اورانج مصر.

تناول اللقاء بحث تعزيز التعاون فى بناء القدرات ومجالات البحث والتطوير، وضخ مزيد من الاستثمارات فى مجال تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من تقنيات مقدمة حالية ومستقبلية كخدمات الجيل الخامس وتطبيقاته مثل إنترنت الأشياء .