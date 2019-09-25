مصر تشتري 300 ألف طن من القمح الروسي والفرنسي في مناقصة عالمية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - سنابل قمح في حقل خارج مدينة كراسنويارسك بروسيا

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر يوم الأربعاء إنها اشترت 300 ألف طن من القمح في مناقصة عالمية للشحن في الفترة من السادس والعشرين من أكتوبر تشرين الأول إلى الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

وأضافت الهيئة أن المشتريات تشمل 240 ألف طن من القمح الروسي و60 ألف طن من القمح الفرنسي.