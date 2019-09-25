شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض مسجلاً اكبر خسائر يومية منذ أوائل سبتمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بشكل حاد بالتزامن مع صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مما ضغط على أسعار السلع، ومن بينها المعدن النفيس.



يأتي ذلك بعد الكشف عن مضمون المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" معه نظيره الأوكراني "فلاديمير زيلنسكي" والتي تتعلق بضغط "ترامب" على "كييف" من أجل فتح تحقيقات فساد مع المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة 2020 "جو بايدن" وابنه "هانتر".

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وردت رئيس مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" على هذه المكالمة بالبدء في إجراءات لعزل "ترامب" من منصبه بعد تعالي الأصوات داخل حزبها الديمقراطي حول ذلك.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:55 بتقويت جرينتش بنسبة 0.,7% إلى 99 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.06 نقطة وأقل مستوى عند 98.3 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر بنسبة 1.8% (ما يعادل 27.9 دولار) إلى 1512.3 دولار للأوقية، وهي أكبر خسائر منذ الخامس من سبتمبر/أيلول، وسجل المعدن الأصفر أعلى سعر اليوم عند 1542.8 دولار وأقل سعر عند 1507.4 دولار.