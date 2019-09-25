شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أوبر" يرتفع بعد الكشف عن توقعات إيجابية حيال أداء الشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "أوبر" خلال تعاملات اليووم في أعقاب تصريحات أدلى بها المدير التنفيذي "دارا خسروهاشي" بالإضافة إلى إطلاق توقعات إيجابية بشأن أداء شركة التوصيلات الأمريكية.



وأكد محللو "بنك أوف أمريكا ميريل لينش" على توقعاتهم الإيجابية بتعافي "أوبر" وجذب ثقة المستثمرين في أعمالها في المستقبل القريب رغم عدم اليقين حيال قيود تنظيمية.



ويرى البنك الأمريكي ان هناك ثقة متزايدة في استمرار نمو وتوسعات "أوبر" في المزيد من الأسوواق العالمية وتحولها نحو الربحية.

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وأبقى المحللون على توقعاتهم بارتفاع السهم إلى مستوى 53 دولارا، وهو ما يزيد بنسبة 695 عن مستوياته الحالية.



وانخفض سهم "أوبر" بنسبة 27% على مدار الأشهر الثلاثة الماضية ويقترب من أدنى مستوياته منذ الثالث من سبتمببر/أيلول الجاري.



مع ذلك، يرى المدير التنفيذي "خسروهاشي" بأن إستراتيجية "أوبر" في التوسع والاستثمار بكثافة في المزيد من الأسواق والخدمات سوف تحولها نحو الربحية على الرغم من تسجيل خسائر فصلية قدرها 5.2 مليار دولار في الربع الثاني.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "أوبر" بحلول الساعة السادسة بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 31.4 دولار، وسجل أعلى سعر عند 31.7 دولار وأقل سعر عند 30.6 دولار.