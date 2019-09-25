شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتلقى دعماً كملاذ آمن بفعل القلق من الإطاحة بالرئيس الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم مدعوما بالطلب عليه كملاذ آمن من المستثمرين القلقين من إجراءات تتعلق بإمكانية الإطاحة بالرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" خارج البيت الابيض.



وكانت رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" قد أعلنت أمس البدء في إجراءات ربما تمهد لعزل "ترامب من منصبه.



يأتي ذلك بعد الكشف عن فحوة مكالمة هاتفية بين "ترامب" ونظيره الأوكراني طلب منه الرئيس الأمريكي إجراء تحقيقات بشأن مزاعم فساد مع المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة "جو بايدن" وابنه.

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وترى "بيلوسي" ورفاقها في الحزب الديمقراطي أن "ترامب" انتهك القانون واستغل منصبه لتحقيق أغراض شخصية الأمر الذي يستلزم عزله من منصبه.



ورد "ترامب" على هذه التصريحات بالقول إنه لا يوجد رئيس في تاريخ أمريكا تعرض أو عومل بهذه المعاملة السيئة مشيرا إلى أن الديمقراطيين يحقدون عليه ويكرهونه.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 99 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.06 نقطة وأقل مستوى عند 98.3 نقطة.