شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص خسائره رغم زيادة المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم لكنها قلصت خسائرها على الرغم من صدور بيانات كشفت عن زيادة في المخزونات الأمريكية على عكس التوقعات في قراءة الأسبوع الماضي.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام في البلاد ارتفعت بـ2.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو ما خالف توقعات بانخفاض بنحو 190 ألف برميل.



وزادت هذه البيانات عما أعلنه معهد البترول الأمريكي بالأمس حيث كشف عن زيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة بحوالي 1.4 مليون برميل.

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وتعرض الخام لضغوط من ارتفاع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 99.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.04 نقطة وأقل مستوى عند 98.3 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار "ويست تكساس" عقود تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بحلول الساعة 16:28 جرينتش بنسبة 2.1% إلى 56.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 57.02 دولار وأقل سعر عند 55.5 دولار.



وهبط "برنت" بنسبة 2% إلى 61.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 62.8 دولار وأقل سعر عند 61.2 دولار.