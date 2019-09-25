شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي ينخفض بعد قرار الفائدة وصدور بيانات سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم في أعقاب صدور قرار الفائدة من جانب البنك المركزي بالإضافة إلى بيانات حكومية ضعيفة.



وكان البنك المركزي النيوزلندي قد أبقى على معدل الفائدة عند 1.00% وتبنى نبرة حيادية دون التلميح إلى خفض أو رفع الفائدة على المدى القصير.



وكشفت بيانات حكومية أن الميزان التجاري النيوزلندي سجل عجزا بنحو 1565 مليار دولار نيوزلندي في الشهر الماضي بينما توقع محللون عجزا قدره 1190 مليار دولار نيوزلندي.

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يأتي ذلك في الوقت الذي تتوقع فيه الأسواق المزيد من خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الاتحادي رغم انقسام بين أعضائه في آخر اجتماع له.



ومن ناحية أخرى، يخشى محللون من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي جراء تصاعد الحرب التجارية بين الولايات الممتحدة والصينن وعدم توقع نتائج إيجابية من المفاوضات المرتقبة بين البلدين أوئل الشهر القادم.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار النيوزلندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 16:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 0.6273، وسجل أعلى سعر عند 0.6349 وأقل سعر عند 0.6271.