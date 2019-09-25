شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بحوالي 2.4 مليون برميل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بحوالي 2.4 مليون برميل إلى 419.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين توقع محللون انخفاضا بحوالي 190 ألف برميل.
وارتفعت مخزونات البنزين بنصف مليون برميل إلى 230.2 مليون برميل، في حين تراجعت مخزونات المقطرات بثلاثة ملايين برميل خلال نفس الفترة.
يأتي ذلك بعد بيانات أوليية غير رسمية كشف عنها معهد البترول الأمريكي أمس والتي أظهرت زيادة مخزونات الخام بـ1.4 مليون برميل.
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