شكرا لقرائتكم خبر عن تباين في أداء "وول ستريت" مع ترقب التطورات بشأن احتمالات عزل "ترامب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم في ظل التطورات المتعلقة بإمكانية عزل الكونجرس للرئيس "دونالد ترامب" من منصبه.



كانت زعيمة الاغلبية ورئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" قد أعلنت أمس في بيان البدء في إجراءات عزل "ترامب" بسبب ما وصفته بالممارسات غير القانونية واستغلال سلطاته.

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وأكدت "بيلوسي" على أن "ترامب" ضغط على الرئيس الأوكراني وطالبه بفتح تحقيقات بشأن ممارسات فساد مع المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 "جو بايدن" وابنه".



وأكد "ترامب" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" على أنه لم يعامل أي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة بهذه المعاملة السيئة والفظة التي عومل بها داعيا إلى عدم تكرار ذلك.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 79 نقطة) إلى 26886 نقطة، واننخفض "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 7982 نقطة، فيما استقر "إس أند بي 500" عند 2968 نقطة.