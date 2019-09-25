شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تنخفض بضغط من الدولار والقلق من المفاوضات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليووم وسط ارتفاع واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن انطلاق جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين بالتزامن مع التوترات القائمة.



وجذب الدولار طلبا من المستثمرين تحوطاً في ظل العدم اليقين السائد بعد إعلان رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" البدء في إجراءات ربما تمهد لعزل الرئيس "دونالد ترامب" من منصبه.



يأتي ذلك بعد الكشف عن اتصالات هاتفية بين "ترامب" والرئيس الأوكراني طلب من خلالها فتح "كييف" تحقيقات فساد ضد المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة "جو بايدن" وابنه الأمر الذي يعد استغلالا لسلطاته.

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وفي سياق آخر، ستنطلق جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين في الأسبوع القادم بناء على تصريحات وزير الخزانة "ستيفن منوتشن".



وارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 98.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.8 نقطة وأقل مستوى عند 98.3 نقطة.



وعلى منصة "بلومبيرغ"، انخفضت أسعار النحاس عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 259.3 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 261.3 دولار وأقل سعر عند 258.7 دولار.