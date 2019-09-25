شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يسجل أدنى مستوى فى أسبوع قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسع النفط الخام من تراجعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع ، يأتي هذا بعدما أظهرت بيانات أولية ارتفاع على خلاف التوقعات فى مخزونات الخام بالولايات المتحدة ،ويترقب المستثمرين البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

بحلول الساعة 13:10بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 55.99$ للبرميل من مستوي الافتتاح 56.70$، بعدما سجل أعلى مستوي 57.02$ ،وأدنى مستوي 55.95$ الأدنى فى أسبوع.

أنهي الخام الأمريكي تعاملات الثلاثاء منخفضا بنسبة 2.9% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل مخاوف ركود الاقتصاد العالمي و ضعف الطلب.

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فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس زيادة المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 20 أيلول/سبتمبر، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ،على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 0.2 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 0.3 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع السابق بدون أي تغيير يذكر ،وذلك للأسبوع الثاني على التوالي ،ليظل الإجمالي عند 12.4مليون برميل يوميا، بالقرب من مستواه القياسي عند 12.5 مليون برميل يوميا ، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.