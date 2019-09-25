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شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم لا يزال يعاني بعد أكبر خسارة يومية فى 7 أشهر والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم السادس على التوالي ، بالقرب من أدنى مستوى فى خمسة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، حيث لا تزال ثاني أكبر عملة رقمية بالعالم تعاني جراء أكبر خسارة يومية فى سبعة أشهر.
فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "الايثريوم" بنحو 3.9$ بما يعادل نسبة 2.3% إلى 162.27$ ،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 166.17$ ،وسجلت أعلى مستوى عند 175.06$.
فقد الايثريوم بالأمس نسبة 17% ، فى خامس خسارة يومية على التوالي ، وبأكبر خسارة يومية منذ 24 شباط/فبراير الماضي ، وسجل أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند 152.71$ لكل وحدة ايثريوم.
تعود تلك الخسارة الفادحة إلى تسارع عمليات البيع المفتوحة بعد التخلي عن مستويات الحاجز النفسي عند 200$ ،وفى ظل أجواء سلبية تسيطر على السوق الرقمية.
فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء نحو 9 مليار$ إلى إجمالي 217 مليار$ ،والذي يعد أدنى مستوى أيار/مايو الماضي ، مع استمرار هبوط معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق.
تواصل معظم العملات الرقمية الكبرى هبوطها الحاد ، مع سيطرت عمليات البيع المفتوحة على التعاملات الجارية ، فى ظل أجواء سلبية تطغي على صناعة التشفير بالفترة الحالية.
أعاذ بعض الخبراء تلك الخسائر الفادحة ، إلى الاستقبال الفاتر لمنصة "باكت" أكبر بورصة رقمية للعقود الآجلة للبتكوين فى العالم ، بالإضافة إلى التطورات السياسية فى الولايات المتحدة والبدء فى إجراءات عزل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".
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