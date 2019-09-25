شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين قرب أدنى مستوى فى 3 أشهر مع استمرار عمليات البيع المفتوحة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مقتربة من ملامسة أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، مع استمرار عمليات البيع المفتوحة التي تسيطر حاليا على أكبر عملة رقمية فى العالم.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 320$ بما يعادل نسبة 3.75% إلى 8,216$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 8,536$ ،وسجلت أعلى مستوى عند 8,746$.

أنهي البتكوين تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 11.8% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وبأكبر خسارة يومية منذ 16 تموز/يوليو الماضي ،مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 7,998$ لكل وحدة بتكوين.

فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء نحو 9 مليار$ إلى إجمالي 217 مليار$ ،والذي يعد أدنى مستوى أيار/مايو الماضي ، مع استمرار الهبوط الحاد فى أسعار البتكوين والعملات الرئيسية الأخرى.

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كما توقع الكثير من الخبراء حدوث زيادة فى تقلب أسعار البتكوين وحركة الاتجاه ، بعد إطلاق التداول الرسمي فى منصة Bakkt ، حيث اثبت الدببة تفوقهم على الثيران ،ودفعوا الأسعار إلى الهبوط الحاد.

وساعد كثيرا فى هذا الأمر ، الاستقبال الفاتر جدا لأكبر منصة رقمية للعقود الآجلة للبتكوين Bakktفى العالم ،والتي طال انتظارها ،والذي يعد أمر غير متوقعا على الإطلاق ، يعكس تمهل المستثمرين من المؤسسات قبل عقد صفقات جديدة.

حيث سجلت العقود المفتوحة على منصة Bakkt الخاصة بمجموعة ICE المالكة لبورصة نيويورك NYSE خلال أول 24 ساعة بعد إطلاق التداولات رسميا فى 22 أيلول/سبتمبر نحو 71 من عقود الآجلة للبتكوين.

قال الرئيس التنفيذي لشركة شيف جولد "بيتر شيف" والذي يعد أحد أبرز منتقدي البتكوين إنه يتوقع المزيد من الهبوط حتى مستويات 4,000$ بعد كسر حاجز دعم هام والدخول فى سوق هابط.

وأضاف شيف إن الهبوط الحاد الحالي يؤكد فشل البتكوين مجددا فى اختباره كأصل مالي يصلح أن يكون ملاذا آمنا وقت ارتفاع المخاطر فى الأسواق.