شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف مكاسبه قرب أعلى مستوى فى أسبوعين بفضل الطلب القوى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى أسبوعين ، بفضل الطلب القوى على العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.4 % إلى مستوى 98.77 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.38 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.36 نقطة.

فقد المؤشر بالأمس نسبة 0.3% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أسبوعين عند 98.83 نقطة.

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بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،أظهرت بيانات يوم الثلاثاء تراجع تجاوز التوقعات فى مستويات ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي خلال أيلول/سبتمبر.

استأنفت العملة الأمريكية مكاسبها القوية يوم الأربعاء بفضل الطلب القوي على الدولار كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية ، فى ظل الضغوط السلبية التي تواجه العملات الرئيسية الأخرى ، خاصة اليورو والجنيه الإسترليني.

اليورو يواجه تصاعد مخاوف الركود الاقتصاد فى أوروبا ،والتي قد تجبر المركزي الأوروبي عن اتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة خلال الاجتماعات المقبلة ،والجنيه الإسترليني حالة عدم اليقين تجاه انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي والتوقعات القاتمة للاقتصاد الملكي.

ويتابع المستثمرين عن كثب تطورات الأوضاع السياسية فى الولايات المتحدة ، خاصة بعد إعلان مجلس النواب الأمريكي عن البدء فى إجراءات عزل الرئيس "دونالد ترامب " والتحقيق فى استغلال بالمسومة مساعدات مالية تمنح لأوكرانيا ،فى سبيل تشويه سمعة منافسه الديمقراطي "جو بايدن" قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.