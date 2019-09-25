شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع حاد يسيطر على الأسهم الأوروبية عقب البدء فى إجراءات عزل الرئيس الأمريكي " دونالد ترامب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع حاد سيطر الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء مع تسارع عمليات البيع المفتوحة ، بفعل مخاوف حيال تفاقم الأوضاع السياسية فى الولايات المتحدة ، عقب إعلان مجلس النواب الأمريكي البدء فى إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.2% حتى الساعة 11:18 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مستقرا دون أي تغيير يذكر.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الستة جلسات الأخيرة ، مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدرت شركات التكنولوجيا قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا مع انخفاض بأكثر من 2.2% ، مع تسارع بيع أسهم القطاع.

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أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" يوم الثلاثاء عن البدء فى إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب ،وفتح تحقيق رسمي فى تقويضه للأمن القومي وانتهاك دستور البلاد.

التحقيق يتضمن مساءلة دونالد ترامب فى استغلال المساعدات المالية الممنوحة لدولة أوكرانيا ، فى سبيل تشويه سمعة منافسه الديمقراطي "جو بايدن" قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

من جهته وعد ترامب نشر نسخة من المحادثات الهاتفية مع الرئيس الأوكراني "فلاديمير زيلينسكي" ، وأقر بأنه تحدث عن بايـدن فى الاتصال ، لكنه نفي أن يكون هدف قراره تجميد مساعدات أمريكية بقيمة 400 مليون دولار لأوكرانيا ،هو الضغط على زيلينسكي لفتح تحقيق سيلحق الضرر ببايدن الذي يتصدر استطلاعات الرأي بين مرشحي الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية.

راجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.9% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.8% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 1.3% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 1.5% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، فى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 1.1 % ، وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بحوالي 0.9 %.