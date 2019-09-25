شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلي عن ذروة 3 أسابيع بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء فى طريقها صوب تكبد أول خسارة خلال خمسة أيام ، لتتخلي عن أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالتزامن مع انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مجددا مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.25% إلى 1,527.64$ للأونصة ، ومستوى الافتتاح 1,531.29$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,535.12$.

أنهي معدن الذهب تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.7% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع 1,535.62$ للأونصة ، بدعم الطلب المرتفع على الأصول الآمنة ، و تراجع مستويات الدولار الأمريكي.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.3% ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقت بالأمس ، عاكسا صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ،الأمر الذي يضغط سلبا على أسعار الذهب.

يدعم صعود مستويات الدولار عمليات شراء كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية ، فى ظل الضغوط السلبية التي تواجه العملات الرئيسية الأخرى ، خاصة اليورو والجنيه الإسترليني.

ويكبح توسع خسائر الذهب حاليا ، استمرار طلب المعدن كملاذ آمن ، بعد التطورات السياسية فى الولايات المتحدة والبدء فى إجراءات عزل الرئيس "دونالد ترامب" ، بالتزامن مع حالة عدم اليقين تجاه المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ليستمر الإجمالي عند 908.52 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2016.