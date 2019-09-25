شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع لليوم الرابع على التوالي بفعل تجدد المخاوف التجارية ومساعي إيرانية لرفع العقوبات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوع ، بفعل تجدد مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فى الأمم المتحدة ، بجانب مساعي إيرانية حثيثة لرفع العقوبات الأمريكية والعودة مرة أخرى بقوة إلى سوق النفط.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 56.45$ للبرميل الأدنى فى أسبوع ، من مستوى الافتتاح عند 56.70$، وسجل أعلى مستوي عند 57.02$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 61.98$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 62.44$ ، وسجل أعلى مستوي عند 62.80$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 2.9% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.2% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل مخاوف ركود الاقتصاد العالمي و ضعف الطلب.

انتقد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الممارسات التجارية للصين فى الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء وقال إنه لن يقبل "صفقة ضعيفة" فى المفوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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جددت تلك التصريحات مخاوف تعثر المحادثات التجارية المقرر انطلاقها فى غضون أسبوعين ،والتي يعقد عليها آمال كبيرة فى طريق توصل اكبر اقتصادين فى العالم لاتفاق تجاري شامل ، ينهي فترة طويلة من النزاعات التجارية التي أثرت كثيرا على نمو الاقتصاد العالمي.

قالت إيران يوم الأربعاء إنها مستعدة لإعطاء ضمانات وقبول تعديلات محدودة على الاتفاق النووي فى حال عادت الولايات المتحدة للاتفاق ورفعت العقوبات الاقتصادية عن طهران.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن التعديلات المقترحة على الاتفاق النووي تنص على موافقة البرلماني الإيراني على بروتوكول إضافي ملحق للاتفاق ، فى مقابل رفع كل العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس زيادة المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 20 أيلول/سبتمبر، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ،على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 0.2 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 0.3 مليون برميل.