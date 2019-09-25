شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأمريكي لأول مرة في خمسة جلسات أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتداده من الأدنى له منذ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2016 للجلسة الثالثة عشرة في ثلاثة وعشرين جلسة أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:23 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.23% إلى مستويات 107.32 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.07، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.43، بينما حقق الأدنى له عند 107.00.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 0.4% مقارنة القراءة السنوية السابقة لشهر تموز/يوليو الماضي والتوقعات عند 0.6%، ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا عن كون البنك المركزي الياباني لن يتردد في تعزيز التيسير النقدي إذا فقد الاقتصاد الزخم نحو تحقق هدف التضخم.

كما نوه محافظ المركزي الياباني كورودا بالأمس خلال فعليات اجتماع مديري الفروع في أوساكا إلى أنه في حالة استمرار تراجع أسعار النفط وبالتالي ضعف الضغوط التضخمية في اليابان، فقد يؤثر ذلك على توقعات التضخم، موضحاً أن الاقتصاد ينمو بوتيرة معتدلة ويحافظ على الزخم نحو هدف التضخم، ومضيفاً أن بنك اليابان يجب أن يراقب عن كثب المخاطر الاقتصادية وبالأخص المخاطر الخارجية.

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وأفاد كورودا بأن صانعي السياسة النقدية لدى بنك اليابان لن يستبقوا قرار السياسة النقدية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، مع تطرقه لكون المستثمرين يعتقدوا بأن المركزي الياباني سيعزز التيسير النقدي في ظل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مضيفاً أن التباطؤ الأخير في التضخم مؤقت وأنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار تدريجياً وأن بنك اليابان يركز على تحفيز الاقتصاد.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين لحديث كل من رئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز والذي سيتحدث في الإفطار الاقتصادي لنادي الروتاري ليك فورست في ولاية إلينوي حيال التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية، وذلك قبل أن نشهد إدلاء رئيسة بنك كانساس سيتي الاحتياطي الفيدرالي إستير جورج بشهادتها حيال خطط الاحتياطي الفيدرالي لدفع أسرع أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في واشنطون.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 3.3% إلى 652 ألف مقابل تراجع 12.8% عند 635 ألف في تموز/يوليو، ويأتي ذلك قبل ساعات من صدور القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي والتي قد تؤكد على اتساع أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الثاني 2.0% مقارنة بنمو 3.1% في الربع الأول الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي أعرب من خلالها بأن الصين لم تفي بوعودها حول الإصلاحات الاقتصادية وأنها تستخدم الدعم الحكومي بالإضافة لكونها تسرق الملكية الفكرية، مع تطرقه لكون لا يجب أن نسمح لثاني أكبر اقتصاد في العالم بأن يطلق على نفسه بأنه اقتصاد نامي، مضيفاً أنه إدارته تراقب الأوضاع بعناية في هونج كونج وتتوقع من الصين احترام المعاهدات مع هونج كونج والحفاظ عليها.

كما تطرق الرئيس الأمريكي ترامب لكون إدارته قامت بفرض رسوم جمركية على بضائع صينية بأكثر من 500$ مليار، مع أعربه عن أمآل واشنطون في التوصل لاتفاق تجاري مع بكين، مضيفاً أن بلاده لن تقبل باتفاق سيء، وذلك مع أفادته بأن أيام العولمة قاربت على الانتهاء وأن منظمة التجارة العالمية بحاجة إلى تغيير جذري، وجاء ذلك قبل نحو أسبوع من انطلاق جولة جديدة من المباحثات بين أمريكا والصين رفيعة المستوى في واشنطون.