شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العقود الآجلة لأسعار الفضة من الأعلى لها في ثلاثة أسابيع مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ السادس من أيلول/سبتمبر الجاري وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأدنى له منذ 16 من هذا الشهر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 05:12 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.59% لتتداول حالياً عند 18.57$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 18.68$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 18.63$ للأونصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.18% إلى 98.56 مقارنة بالافتتاحية عند 98.38.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً حديث كل من رئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز والذي سيتحدث في الإفطار الاقتصادي لنادي الروتاري ليك فورست في ولاية إلينوي حيال التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية، وذلك قبل أن نشهد إدلاء رئيسة بنك كانساس سيتي الاحتياطي الفيدرالي إستير جورج بشهادتها حيال خطط الاحتياطي الفيدرالي لدفع أسرع أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في واشنطون.

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 3.3% إلى 652 ألف مقابل تراجع 12.8% عند 635 ألف في تموز/يوليو، ويأتي ذلك قبل ساعات من صدور القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي والتي قد تؤكد على اتساع أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الثاني 2.0% مقارنة بنمو 3.1% في الربع الأول الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي أعرب من خلالها بأن الصين لم تفي بوعودها حول الإصلاحات الاقتصادية وأنها تستخدم الدعم الحكومي بالإضافة لكونها تسرق الملكية الفكرية، مع تطرقه لكون لا يجب أن نسمح لثاني أكبر اقتصاد في العالم بأن يطلق على نفسه بأنه اقتصاد نامي، مضيفاً أنه إدارته تراقب الأوضاع بعناية في هونج كونج وتتوقع من الصين احترام المعاهدات مع هونج كونج والحفاظ عليها.

كما تطرق الرئيس الأمريكي ترامب لكون إدارته قامت بفرض رسوم جمركية على بضائع صينية بأكثر من 500$ مليار، مع أعربه عن أمآل واشنطون في التوصل لاتفاق تجاري مع بكين، مضيفاً أن بلاده لن تقبل باتفاق سيء، وذلك مع أفادته بأن أيام العولمة قاربت على الانتهاء وأن منظمة التجارة العالمية بحاجة إلى تغيير جذري، وجاء ذلك قبل نحو أسبوع من انطلاق جولة جديدة من المباحثات بين أمريكا والصين رفيعة المستوى في واشنطون.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي الجمهوري ترامب يواجه حالياً تحديات سياسة في واشنطون عقب ثبوت مطالبته لنظيره الرئيس الأوكراني بضرورة فتح تحقيقات تتعلق بملف فساد تورط فيه المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بادين وأبنه، حيث أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي بالأمس عن عزمها هي وحزبها الديمقراطي اعتماد إجراءات تمهد لعزل ترامب من منصبه، موضحة أنه لا أحد فوق القانون.