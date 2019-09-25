منصة لمراقبة أداء أنشطة الرصد السياحي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، المنصة الوطنية للرصد السياحي، وهي منصة الكترونية لمراقبة أداء جميع أنشطة الرصد السياحي بما في ذلك الإيواء والحركة السياحية، الأمر الذي يخول تلك المنصة أن تكون مركزا معتمدا للإحصاءات والبيانات المتعلقة بالقطاع السياحي في المملكة.

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وحددت الهيئة مهلة 90 يوما للمنشآت السياحية لإتمام الربط مع المنصة، والتي ستكون مفيدة للمستثمرين بالدرجة الأولى، وتقدم لهم مؤشرات تساعد في بناء خططهم التطويرية والتسويقية وعروضهم التي تسعى للتخفيف من التأثيرات الموسمية التي تتعزز بسبب غياب المعلومة الدقيقة.

ووجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب، بإنشاء هذه المنصة الوطنية بهدف توفير معلومات إحصائية دقيقة وشفافة تحقق فوائد للمستثمر وصانع القرار، مؤكدا أن المعلومة تمثل البوصلة التي يمكن من خلالها تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي.

وستتيح المنصة أحدث الإحصائيات والأرقام عن نسب الإشغال، ومستوى الأداء والتقييم لهذه المنشآت، كما أنها تساعد في متابعة الحركة السياحية، حيث من المقرر أن تساهم في رفع جودة الخدمات السياحية المقدمة، وتنشيط الاستثمارات في هذا القطاع من خلال توفير بيانات دقيقة وآنية عن الحركة السياحية في المملكة، إلى جانب سهولة وسرعة الدخول على المعلومات والإحصاءات المطلوبة، الأمر الذي يضمن الدقة والجودة العالية للبيانات والإحصاءات المرتبطة بمنشآت الإيواء السياحي.