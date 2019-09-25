استثناء مشروط للمشتريات الحكومية بنظام المنافسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأ أمس العمل بنظام المنافسة في المملكة بعد إقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، لائحته التنفيذية، حيث سيطبق على جميع المنشآت داخل السعودية، والممارسات التي تحدث في الخارج وتترتب عليها آثار منافسة محليا.

واستثنت اللائحة التنفيذية، المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة بالكامل بشرط أن تكون مخولة وحدها من الحكومة بتقديم سلعة في مجال معين، وذلك بموجب مرسوم ملكي أو قرار من مجلس الوزراء يقضي بتخويلها بذلك.

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وحظرت اللائحة التنفيذية المنشورة على الموقع الالكتروني للهيئة قيام أي منشأة أو مجموعة منشآت، تتمتع بوضع مهيمن في السوق المعنية بإساءة استغلال وضعها المهيمن بأي شكل من الأشكال، سواء كان ذلك للإخلال بالمنافسة أو أدى إلى الحد منها حدا حالا أو محتملا، وصريحا كان ذلك أو ضمنيا.

وعرفت اللائحة «الهيمنة في السوق» بأنها تتحقق في وجود أحد المعيارين الأول «بلوغ الحصة السوقية نسبة 40% من سوق معينة فأكثر، والثاني القدرة على التأثير في السوق، ومن ذلك التحكم بالأسعار، أو الإنتاج أو العرض».

ممارسات محظورة:

أوردت اللائحة عددا من الممارسات المحظورة بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، بوصفها مخالفات صريحة ذات آثار مخلة بالمنافسة بمجرد ارتكابها -إن كان من شأنها- أيا مما يأتي:

رفع أو خفض أو تثبيت أسعار السلع، أو تحديد شروط البيع أو الشراء، وما في حكمها

حجب السلع المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة

تقسيم الأسواق لبيع السلع أو شرائها أو تخصيصها وفقا لأي معيار، وبخاصة معايير: المناطق الجغرافية ومراكز التوزيع ونوعية العملاء والمواسم والمدد الزمنية

التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات والمشتريات الحكومية وغير الحكومية بأي شكل من الأشكال، ولا يعد من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة -يفصح عنها أطرافها منذ البداية، وتتطلبها طبيعة المشروع-على ألا تكون الغاية منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة.