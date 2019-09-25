شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سليكون واحة: توفير 2000 فرصة عمل بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس سامح الملاح الرئيس التنفيذى لشركة "سليكون واحة" المتخصصة فى إنشاء وتشغيل المناطق التكنولوجية، إن الشركة لديها خطة تسويقية لتوفير نحو 2000 فرصة عمل فى المرحلة الأولى للمنطقة التكنولوجية بأسيوط.

و أضاف الملاح، لـ"الخليج 365"، أن المرحلة الأولى تتضمن أربعة مبانى وتقام على مساحة 18 فدانا وهم مبنى للكول سنتر تعمل به أيضا شركة فودافون ويوفر 250 فرصة عمل، ومبنى الثانى سيكون متخصص فى التدريب وسيتضمن مختبر تشغيلى "فابل اب" سيتم بالشراكة مع إحدى شركات المحمول.

Advertisements

وقال إن المبنى الثالث خاص بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة والابتكار، أما المبنى الرابع سيكون مخصص فى خدمة المواطنين.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد تفقد والوفد المرافق له، مشروع المنطقة التكنولوجية بمدينة بنى سويف الجديدة الثلاثاء الماضى، التى يتم تنفيذها فى إطار خطة تستهدف التوسع فى إقامة مناطق التكنولوجيا بمختلف المحافظات، وتصل المساحة الإجمالية للمنطقة تبلغ نحو 55 فدانا.

وتوجد أربع مناطق تكنولوجية وهى برج العرب وأسيوط وبنى سويف والسادات وتعتزم الدولة إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.