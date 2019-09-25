شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم تتراجع لـ19 جنيها من المزرعة.. وكرتونة البيض بـ31 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 25-9 – 2019 جنيهان، حسب التسعيرة المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

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وكشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة بـ19 جنيها، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 22-24جنيها للكيلو حسب المنطقة .

وأضاف السيد، لـ"الخليج 365"، أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة بـ 27جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين 30-31 جنيها للكيلو، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل إلى 31جنيها للكرتونة وتباع للمستهلك بين36 – 37 جنيها.