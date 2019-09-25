بالأسعار.. تخفيضات غير مسبوقة من التموين على الأسماك.. البوري بـ 35 جنيها

كتب: ضياء السقا

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تخفيضات غير مسبوقة في أسعار الأسماك، تم طرحها في المجمعات الاستهلاكية، والمنافذ التابعة للوزارة بمختلف المحافظات.

وقالت الوزارة في بيان لها الأربعاء، أنه تم طرح كميات كبيرة من الأسماك "المجمدة" من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمنافذ التابعة لها بأسعار تقل عن مثيلتها في السوق بنسبة 40%، وذلك في اطار استراتيجية الدولة رفع المعاناة عن كاهل المواطن.

كما تم ضخ كميات كبيرة لأول مرة منتجات أسماك البورى بسعر 35 جنيها للكيلو وذلك جودة عالية من منتجات المحيط الأطلسى، لافته إلى أن سعر البورى فى الأسواق الأخرى يتراوح من 65 إلى 75 جنيها، حيث تم توفير كميات كبيرة فى فروع ومنافذ الشركة بمحافظتى القاهرة والإسكندرية بجانب أيضا مد المجمعات الاستهلاكية فى المناطق الأخرى بمنتجات الأسماك تنفيذا لتوجيهات الوزارة بتوفير المنتجات بأسعار أقل من الأسواق الأخرى.

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وأكدت الوزارة أنه سيتم طرح كيلو السمك البوري "المجمد" بسعر 35 جنيها، كما تم تخفيض سعر أسماك البلطى أسوان إلى 21 جنيها بدلا من 24 جنيها بعدد سمكتين أو 3 سمكات للكيلو، بجانب أيضا تخفيض سكر كيلو الماكريل إلى 25 جنيها بدلا من 30 جنيها وتخفيض سعر كيلو المكرونة إلى 30 جنيها بدلا من 38 جنيها وذلك فى إطار توفير كافة المنتجات للمواطنين أول بأول، إضافة إلى توفير المنتجات من خلال السيارات المتنقلة فى الميادين العامة.