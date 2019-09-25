شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة تلتقى رئيس قطاع الطيران والسفر بمنتدى الاقتصاد العالمى فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بالسيدة Lauren Uppink رئيس قطاع الطيران والسفر والسياحة بمنتدى الاقتصاد العالمى، وهو القطاع المسئول عن التقرير الذى يصدره منتدى الاقتصاد العالمى للتنافسية فى السفر والسياحة، والذى نُشرت أحدث تقاريره فى سبتمبر الجارى.

جاء هذا اللقاء خلال الزيارة الحالية للوزيرة بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة فى قمة منتدى الاقتصاد العالمى عن تأثير التنمية المستدامة التى عُقدت خلال الفترة من 23 إلى 24 سبتمبر الجارى بولاية نيويورك.

وخلال اللقاء هنأت Lauren Uppink رئيس قطاعات الطيران والسفر والسياحة بمنتدى الاقتصاد العالمى، الدكتورة رانيا المشاط على التقدم الذى أحرزته مصر فى مؤشر تنافسية السفر والسياحة عالميا وفقا للتقرير الذى صدر عن المنتدى في سبتمبر الجارى، حيث حققت مصر رابع أعلى نمو فى الأداء عالميا وفقا لهذا المؤشر وتقدمت تسعة مراكز حيث احتل قطاع السياحة المصرى المركز ال 65 عالميا بعد أن كان يحتل المركز ال 74، مشيدة بتقدم مصر فى استراتيجية الترويج والتسويق السياحى من المركز الـ 60 إلى المركز الـ 5.

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وأعربت السيدة Lauren Uppink عن تطلع المنتدى إلى الاستفادة من التجربة المصرية فى تطوير قطاع السياحة لتكون نموذجا تحتذى به الدول على مستوى العالم، مشيدة بما قامت به مصر من جهود خلال فترة وجيزة ساهمت بشكل كبير فى تطويره ورفع تنافسيته وتغيير الصورة النمطية له عالميا.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط قد دعيت لحضور قمة منتدى الاقتصاد العالمى عن تأثير التنمية المستدامة هذا العام احتفاءً بما أنجزته الحكومة المصرية فى النهوض بقطاع السياحة، والذى ظهر جليا فيما حققته مصر فى مؤشر تنافسية السفر والسياحة عالميا وفقا للتقرير الصادر عن المنتدى.

وعُقدت هذه القمة فى إطار انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفى إطار الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها مؤخراً بين الأمم المتحدة ومنتدى الاقتصاد العالمى، وضمت القمة سلسلة من الحوارات رفيعة المستوى وحظت بمشاركة نخبة من قادة المنظمات الدولية والحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدنى.