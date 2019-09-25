شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البريد تشارك فى المؤتمر الثالث لاتحاد البريد العالمى بسويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك البريد المصرى فى المؤتمر الاستثنائى الثالث للاتحاد البريدى العالمى بسويسرا بوفد برئاسة عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك خلال الفترة من 24الى 27 سبتمبر الجارى لمناقشة أهم التحديات التى تواجه صناعة البريد على مستوى العالم خلال الفترة الحالية.

ويحظى هذا المؤتمر بأهمية كبرى ومشاركة واسعة من كافة البلدان، حيث أن المؤتمر يشهد مشاركة أكثر من 150 دولة من أعضاء الاتحاد بهدف مناقشة العديد من الموضوعات الهامة التى تخص مستقبل العمل البريدى والتحديات التى يواجهها.

Advertisements

وعلق عصام الصغير رئيس مجلس ادارة البريد المصرى قائلا بشان تلك التحديات:" اتخاذ قرار بشأن مستقبل نظام الأجور البريدية واعتماد نظام الأسعار المعلنة ذاتيًا حيث يمثل هذا النظام تحديًا كبيرًا للعديد من الدول لان رفع الأجور البريدية طبقًا لهذا النظام سيؤدى إلى اضطرابات فى الخدمة البريدية لا يمكن لغالبية المؤسسات البريدية تحمل تداعياته على المستويين الاقتصادى والاجتماعى، حيث أنه نظام لا يتوافق مع مصالح كافة البلدان النامية والأقل نموًا وخاصة الدول التى تقدم خدماتها بأسعار مدعومة لمواطنيها مراعاة للبعد الاجتماعى والاقتصادى".

كما أشار إلى أنه فى ظل هذه التحديات يقود البريد المصرى جبهة إدارات البلدان النامية بالتنسيق مع الاتحاد البريدى الافريقى الشامل واللجنة العربية الدائمة للبريد والاتحاد البريدى لأسيا والباسيفيك لتوضيح اهمية الالتزام بالوثائق الخاصة بالاتحاد البريدى العالمى والتى تنص على الأسعار الخاصة بالأجور والزيادة السنوية لها مع مراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى للبلدان النامية والأقل نموًا وذلك بهدف تطبيق زيادة تتسم بالتوازن ولا تضر بمصالح البلدان النامية.

وأضاف عصام الصغير، أن من المقرر عقد العديد من الاجتماعات المكثفة مع ممثلى الاتحادات البريدية المشاركة والاتحاد البريدى العالمى خلال فعاليات المؤتمر للتوصل إلى اتفاق يدخل تعديلات على الأنظمة الحالية بما يخدم مصالح مصر والدول النامية والاقل نموًا مشيرًا إلى أن مشاركة البريد المصرى فى مثل هذه الاجتماعات تهدف إلى إنشاء آلية عمل تضامنى بين المؤسسات البريدية حول العالم لتبادل ونقل الخبرات البريدية وعرض الأفكار والرؤى وتعزيز سبل التعاون بين البلدان حيث انها تعد فرصة مناسبة لمناقشة كافة الموضوعات التى تخص البريد المصرى مع مختلف البلدان الأعضاء بالاتحاد.