شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات" تبحث مع "ايكول بوليتكنيك" الفرنسية التعاون بمجال الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وفد رفيع المستوى من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الدكتور بنوا ديفود نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية والبحث فى ايكول بوليتكنيك Ecole Polytechnique؛ بمقر الكلية فى باريس؛ والتى ترتكز أنشطتها على البحث والتعليم والابتكار فى مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتهدف إلى إعداد كوادر متخصصة لقيادة مشروعات مبتكرة لمواجهة التحديات المجتمعية.

تناول الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين الجانبين فى مجال بناء قدرات الشباب المصرى وذلك فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى والتى تسعى مصر من خلالها إلى إقامة شراكات عالمية فى مجالات البحث والتطوير، وتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعى وتوظيفها بما يساهم فى تمكين عمليات التحول الرقمى، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما شهد اللقاء استعراض المشروعات التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجال بناء القدرات وإعداد الكفاءات الرقمية من خلال إتاحة البرامج التدريبية المتخصصة فى مجالات التكنولوجيا الحديثة للشباب، والاهتمام بالتعليم الرقمى، بالإضافة إلى العمل على إنشاء جامعة متخصصة فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وفى هذا السياق تم بحث التعاون بين ايكول بوليتكنيك Ecole Polytechnique والجامعة الجديدة.

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كما تم مناقشة أهم البرامج التدريبية التى تقدمها ايكول بوليتكنيك Ecole Polytechnique، وبحث آليات العمل المشترك فى مجالات بناء القدرات فى مجالات الذكاء الاصطناعى، وعلوم البيانات، كما تم مناقشة امكانية التعاون البحثى بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بالتطبيقات التى تمثل أولوية فى الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى والتى من أبرزها التطبيقات المتعلقة بالرعاية الصحية، والزراعة، والمرور.

وخلال اللقاء؛ أشاد الوفد المصرى بالأنشطة والبرامج التى تقدمها ايكول بوليتكنيك Ecole Polytechnique لطلابها؛ وهو الأمر الذى يؤكد على ريادتها العالمية فى هذا المجال.

وحضر اللقاء أيضا المهندسة هالة الجوهرى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندس حسام الجمل مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات، والمهندسة جُلستان رضوان مستشار الوزير للذكاء الاصطناعى، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يذكر أن هذا اللقاء يأتى فى إطار زيارة وفد رفيع المستوى لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين مصر وفرنسا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.