شكرا لقرائتكم خبر عن البلغارية كريستالينا جورجيفا أول رئيسة لصندوق النقد الدولى من اقتصاد ناشئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المتوقع أن يجرى اليوم الأربعاء تأكيد تعيين الاقتصادية البلغارية كريستالينا جورجيفا مديرة عامة لصندوق النقد الدولى لتصبح أول رئيس للصندوق يأتى من اقتصاد ناشئ.

وجورجيفا سياسية تنتمى ليمين الوسط نشأت فى بلغاريا فى ظل الحكم الشيوعى وبنت لنفسها سمعة أثناء عملها فى البنك الدولى والاتحاد الأوروبي، بالعناد فى إبداء الرأى والدفاع عن المساواة بين الجنسين والاضطلاع بدور قيادى فى الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.

وتشغل جورجيفا منصب المديرة التنفيذية للبنك الدولى وهى فى إجازة من منصبها أثناء فترة الترشح لصندوق النقد.

وستواجه جورجيفا مجموعة من التحديات خلال رئاستها للصندوق، المقرض العالمى فى أوقات الأزمات برأسمال تريليون دولار، من بينها التباطؤ الاقتصادى الناجم عن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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بالإضافة إلى ذلك فإن الولايات المتحدة التى تمثل أكبر كتلة تصويتية فى مجلس إدارة الصندوق، انسحبت من عدة اتفاقيات متعددة الأطراف، وتتصاعد المخاطر فى أسواق ناشئة مثل الأرجنتين التى تلقت العام الماضى مساعدات إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار وهى الأكبر فى تاريخ الصندوق.

وأجرى مجلس الإدارة التنفيذى للصندوق مقابلة مع جورجيفا (65 عاما)، وهى المرشحة الوحيدة للمنصب أمس، ومن المقرر أن يقترع على الترشيح اليوم.

والاقتراع شكلى إلى حد بعيد وتحظى جورجيفا بمساندة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وفى الشهر الماضى نالت دعم بقية دول الاتحاد الأوروبى ومساندة ضمنية من الولايات المتحدة.

وتخلف جورجيفا كريستين لاجارد التى كانت أول امرأة ترأس صندوق النقد الدولى فى عام 2011. وتترك لاجارد منصبها لتتولى رئاسة البنك المركزى الأوروبي.