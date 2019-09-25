شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إجراءات عودة عملاء توماس كوك الألمانية من الخارج بعد إفلاسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ساعات من بدء مجموعة شركات توماس كوك السياحية فى ألمانيا، إجراءات إعلان الإفلاس، أعلنت اتحاد السفر الألمانى أن شركات التأمين التى تتخذ من زيوريخ مقرًا لها، ستتولى رعاية المسافرين الذين حجزوا عطلاتهم مع توماس كوك ألمانيا، ويسافرون حاليًا فى وجهات سياحية بالخارج.

وأكد اتحاد السفر الألمانى، أن زيوريخ للتأمين ستقوم بتغطية التكاليف بين شركة توماس كوك الألمانية ومقدمى الخدمات مثل الفنادق وشركات الطيران، وبناءً على ذلك، لا يوجد أى سبب يدعو الفنادق والمنتجعات إلى إخلاء المصطافين خوفًا من صعوبات الدفع فى نهاية الرحلة.

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وقال اتحاد السفر: "يجب الآن إرجاع العملاء من وجهات العطلات الخاصة بهم، "نحن حاليا فى تبادل مع وزارة الخارجية، والشركاء الآخرين بهدف تمكين العودة المنظمة بشكل منظم للضيوف".

وبدأت مجموعة شركات توماس كوك السياحية فى ألمانيا، صباح اليوم إجراءات إعلان الإفلاس، حيث قامت بتقديم طلب للمحكمة فى فرانكفورت، ومن المتوقع أن تقوم المحكمة بتعيين "حارس قضائى" على المجموعة لفحص المستندات وإعادة تنظيم العمل من خلال إجراءات الإفلاس خلال الأيام القادمة.

وقال ستيفانى بيرك، الرئيس التنفيذى لشركة توماس كوك الألمانية فى بيان :"بالطبع، كنا نفضل تجنب هذا الإجراء القانونى، ولكن للأسف لا يمكن التوصل إلى حل قصير الأجل عن طريق التفاوض"، وأشار إلى إنه من المتوقع أن تبدأ المحكمة إعادة تنظيم الأعمال فى سياق إجراءات الإفلاس.