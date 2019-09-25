شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يسجل 62.58 دولار للبرميل و 56.89 للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم، الأربعاء، 62.58 دولار للبرميل لخام برنت، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 56.89 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن الانخفاض الذى شهدته أسعار النفط اليوم جاء مدعوما بتوقعات لتراجع الطلب على النفط، وذلك بعدما ثبت دونالد ترامب الرئيس الأمريكى التفاؤل بشأن محادثات واشنطن وبكين، حيث تعد الصين أكبر مستورد للنفط فى العالم.

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وأضافت التقارير الإعلامية العالمية، أن أسعار النفط تعرضت لعدد من الضغوط بعد الارتفاعات غير المتوقعة فى مخزون الخام الأمريكى خلال الأسبوع الماضى حيث ارتفع المخزون بنحو 1.4 مليون برميل .

وأشارت التقارير الإعلامية، إلى أن أسعار النفط آيضا جاءت مدعومة بعد الإعلان عن أن المملكة العربية السعودية تستعيد مستوى إنتاج النفط المفقود نتيجة الهجمات على منشأتين نفطيتين يوم السبت قبل الماضى مع نهاية الشهر الجارى .

يذكر أن الهجوم الذي استهدف منشأتين للنفط بالمملكة العربية السعودية أدى إلى التوقف عن إنتاج نحو 5.7 ملايين برميل نفط يوميا من الزيت الخام .