شكرا لقرائتكم خبر عن جارتنر: تقنية بلوك تشين تحدث تحولاً على مستوى الأعمال خلال 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر تقرير جارتنر للأعمال المعتمدة على تكنولوجيا "البلوك تشين" للعام 2019 أن هذه التكنولوجيا سوف تُحدث تحولًا جذريًا على مستوى الأعمال فى معظم القطاعات خلال 5 إلى 10 سنوات قادمة، وسط توقعات بتوسع شركات التكنولوجيا بالتعامل مع هذه التقنية.

Advertisements

وعلق ديفيد فورلونجر، نائب رئيس الأبحاث لدى جارتنر قائلا: "على الرغم من أن مدراء تكنولوجيا المعلومات مازالوا غير متأكدين بالفعل من حجم تأثير تكنولوجيا البلوك تشين على مؤسساتهم فى الوقت الحالى لأسباب خاصة بإفتقار البنية التحتية الحالية القدرة على التحكم بتقنية بلوك تشين، إلا أن 60% منهم أشاروا خلال استطلاع جارتنر لأجندة مدراء تكنولوجيا المعلومات 2019 إلى أنهم يتوقعون اعتماد شركاتهم لمستوى معين من تكنولوجيا البلوك تشين فى السنوات الثلاث المقبلة.

لاتزال قطاعات المصارف والخدمات الاستثمارية تشهد إقبالًا واهتمامًا أكبر من قبل المبتكرين الذين لطالما سعوا إلى تحسين عملياتهم وأعمالهم التى استمرت لعقود، إلا أن 7.6% من المشاركين فى استطلاع جارتنر لأجندة مدراء تكنولوجيا المعلومات 2019 أشاروا إلى أن تكنولوجيا المعلومات ستغير من قواعد اللعبة. مع ذلك، قال ما يقرب من 18% من مدراء تكنولوجيا المعلومات فى قطاعات الصيرفة والخدمات الاستثمارية إنهم اعتمدوا أو سيعتمدون شكلًا من أشكال تكنولوجيا "البلوك تشين" فى غضون الأشهر الـ 12 القادمة، وحوالى 15% منهم فى غضون العامين المقبلين.