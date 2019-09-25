شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات التجزئة البريطانية تهبط بوتيرة أقل فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر اتحاد الصناعة البريطانى اليوم الأربعاء أن مبيعات التجزئة البريطانية هبطت بوتيرة أقل فى سبتمبر مقارنة بها فى الشهر السابق حين تراجعت بأسرع وتيرة فيما يزيد عن عشر سنوات.

وارتفع المؤشر الشهرى لاتحاد الصناعة البريطانى لمبيعات التجزئة إلى -16 فى سبتمبر من -49 فى اغسطس، مسجلا تعافيا أكبر مما توقع خبراء اقتصاديون فى المتوسط فى استطلاع أجرته رويترز.

وذكر الاتحاد أن الضغط مستمر على متاجر التجزئة بسبب هبوط العملة فضلا عن المخاوف بشأن الرسوم الجمركية وتأخر الواردات فى حالة مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق فى 31 أكتوبر.