شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للدولار الأمريكى أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار صرف الدولار ارتفاعًا طفيفًا بمقدار واحد قرش خلال التعاملات اليوم الأربعاء، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك بعد أن شهدت الفترة السابقة تراجعًا ملحوظًا للدولار واستقرارًا في أوقات أخرى.
وتراجع الدولار أكثر من جنيه وخمسين قرشًا منذ بداية العام الحالي.
وطبقا لآخر تحديث، ارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار قرش ليسجل 16.25جنيه للشراء، و16.35جنيه للبيع.
في حين استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية ليسجل 16.24 جنيه للشراء، و16.34جنيه للبيع.
وارتفع سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي قرشًا ليسجل 16.25جنيه للشراء، و16.35جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي اليوناني ارتفع سعر الدولار قرشًا ليسجل 16.25جنيه للشراء، و16.35جنيه للبيع.
ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، فكلما زاد المعروض من العملة الأجنبية "الدولار" وتراجع الطلب عليه انخفض معه سعر الدولار.
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