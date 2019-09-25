شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك بسوق العبور.. البوري يتراجع 6 جنيهات والبلطي من 15 لـ 35 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 25-9-2019 تراجع في أسعار البوري 6 جنيهات مع استقرارا طبقا للأسعار بسوق العبور للجملة.

واستقر سعر كيلو سمك البلطى "1" ما بين 25 – 31جنيها، وسعر كيلو البلطى "2" ما بين 20- 24 جنبها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها، كما استقر سعر كيلو قشر البياض عند 55-60 جنيها، وتراوح سعر الثعابين بين 40-170 جنيها، والمكرونة السويسي 50-64 جنيها، وموسى بين 50-65 جنيها للكيلو.

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وكما تراوح سعر البوري بين 27 - 50 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 29 - 48 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، بينما تراوح سعر الكاليماري والسبيط بين 90- 200 جنيها فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيها، والجمبرى بجميع أحجامه بين 90 – 460جنيها.