شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض قيمة واردات الأردن من النفط ومشتقاته 20% فى 7 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 20 بالمئة فى الشهور السبعة الأولى من العام الحالى إلى 1.398 مليار دينار"1.97 مليار دولار" مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018 بحسب بيانات الإحصاءات العامة الأردنى اليوم الأربعاء.

وكانت فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته قد بلغت فى نهاية يوليو تموز 2018 نحو 1.74 مليار دينار.

ويستورد الأردن أكثر من 95 بالمئة من احتياجاته من الطاقة.