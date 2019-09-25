شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم.. البطاطس بـ 3 جنيهات والليمون بـ 5 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 25-9-2019 استقرارا فى جميع الأصناف وفق الأسعار المقررة من سوق العبور للجملة.

Advertisements

واستمر استقرار أسعار الطماطم بين 4-5 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو البطاطس ما بين 3 – 5.5 جنيه، وكيلو البصل 2.5 – 3.5 جنيه، فيما تراوح سعر الباذنجان البلدى ما بين 1.5، 4.5 جنيهات، والباذنجان الرومي سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنيها، والخيار ما بين 3 – 7 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 4-8 جنيهات والخيار بين 3-8 جنيهات.

واستقرت أسعار الليمون وتراوحت بين 5-11 جنيها، والتفاح من 6 -10 جنيهات والعنب بجميع أصنافه بين 4– 12 جنيها، والجوافة من 4 -7 جنيهات.