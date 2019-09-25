شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-9-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-9-2019 فى مصر بقيمة جنيهين، ليسجل الذهب اليوم 694 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

تراجع الذهب فى مصر جاء نتيجة انخفاض سعر الأوقية من 1533 دولارا الي 1527دولارا، وهو ما انعكس على سعر الذهب فى مصر بصورة ملحوظة وهو ما يفسر هبوط المعدن النفيس في مصر .



أسعار الذهب اليوم في مصر: أسعار الذهب اليوم في مصر: سعر جرام الذهب من عيار 18 إلي 595 جنيها. وسعر عيار 21 صعد إلى 694 جنيها للجرام. وسجل عيار 24 ما قيمته 793 جنيها للجرام. الجنيه الذهب 5552 جنيها. وسعر عيار 21 صعد إلى 694 جنيها للجرام. وسجل عيار 24 ما قيمته 793 جنيها للجرام. الجنيه الذهب 5552 جنيها.

وبحسب محللين فى سوق الذهب، فإن ضبابية المشهد بشأن مفاوضات الولايات المتحدة الأمريكية والصين حول التصعيد التجارى، تلقي بظلالها على الأسواق، لكنها دفعت خلال جلسات التداول مساء أمس فى زيادة الطلب على المعدن النفيس مما تسبب فى تحريك سعره بشكل طفيف.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.

Advertisements

أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها الخليج 365، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص الخليج 365 على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.

شهدت أسعار الذهب في مصر، تذبذب واضح خلال الأسبوع المنقضى، مرتفعاً تارة ومنخفضا تارة أخرى ، فسعر الذهب فى مصر، مرتبط بأي تحركات تشهدها الأسعار العالمية للذهب، لذلك ينتظر سوق الصاغة فى مصر، أى تحرك يشهده المعدن النفيس عالميا.