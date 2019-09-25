أهلي يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 25-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم البنك الأهلي المتحد (AUB) الانخفاض في آخر جلساته ، وذلك في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، وجاء هذا الانخفاض بناءاً على ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.37% بما يعادل -1.00 نقطة ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 280.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 260.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 264.00 ومستوى المقاومة 280.00 .
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