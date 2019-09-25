صناعات يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 25-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (NIND) على عدم تغيير في آخر جلساته ، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب ، في ظل استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 230.00 ، وسط سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية . Advertisements لهذا نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 230.00 ، ليستهدف أولى مستويات الدعم 219.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 219.00 ومستوى المقاومة 234.00 .

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