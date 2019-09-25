شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك يحول خسائره إلى أرباح – تحليل صباحي – 25-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم بيت التمويل الكويتي (KFH) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 664.00 ، ارتد منه ارتفاعاً ليحول خسائره تلك إلى أرباح في نهاية التداولات ، ليغلق على مكاسب بلغت نسبتها 0.30% بما يعادل 2.00 نقطة ، في ظل استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 693.1 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 520.15 إلى 800.00) ، مع استمرار الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

Advertisements

لهذا نحن نرجح انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 693.1 ، ليستهدف مستوى الدعم 660.07 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 660.07 ومستوى المقاومة 693.1 .