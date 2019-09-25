كفيك يخترق مقاومة قوية – تحليل صباحي – 25-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (KFIC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينجح السهم باختراق مستوى المقاومة المهم 50.00 ، ليحقق أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 6.80% بما يعادل 3.40 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى المتوسط والقصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ويأتي ذلك بمصاحبة ارتفاع كبير في أحجام التداول .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 50.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 56.04 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 50.00 ومستوى المقاومة 56.04 .
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