الإنماء يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي - 25-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مصرف الإنماء (1150) في آخر جلساته ، ليعزز من مكاسبه السابقة ويحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.28% بما يعادل 0.28 نقطة ، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، رغم وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، ليقترب السهم من مستوى المقاومة 22.51 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 18.95 إلى 28.25) ، في ظل استمرار الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع الحذر للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف إعادة اختبار مستوى المقاومة 22.51 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.60 ومستوى المقاومة 22.51 .
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