- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إسمنت الجوف يغلق عند أعلى مستوياته في شهرين – تحليل صباحي – 25-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إسمنت الجوف (3091) بصورة كبيرة في آخر جلساته ، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المهم 8.47 ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 3.06% بما يعادل 0.25 ريال ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مع تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول .
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 8.47 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 8.96 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.20 ومستوى المقاومة 8.67 .
كانت هذه تفاصيل خبر إسمنت الجوف يغلق عند أعلى مستوياته في شهرين – تحليل صباحي – 25-09-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.