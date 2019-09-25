الاقتصاد

إسمنت الجوف يغلق عند أعلى مستوياته في شهرين – تحليل صباحي – 25-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إسمنت الجوف (3091) بصورة كبيرة في آخر جلساته ، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المهم 8.47 ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 3.06% بما يعادل 0.25 ريال ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مع تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول .

 

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 8.47 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 8.96 .

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.20 ومستوى المقاومة 8.67 .

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